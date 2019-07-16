Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T01:50Z
https://ria.ru/20190716/1556556807.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/25/1555942521_0:280:2925:1925_1036x0_80_0_0_64c91b38ba8a3fe8be2704c2d2ca2378.jpg
РИА Новости

"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

01:50
6785
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жители поселков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали и показали последствия обстрелов со стороны украинских военных. Видео опубликовано в YouTube-канале военного корреспондента Геннадия Дубового.
На ролике жители рассказывают об ужасных условиях жизни в условиях постоянных обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
8 июля, 17:25
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
"Стреляют, и стреляют, и стреляют – мы уже привыкли. Считай, пять лет уже эта история длится, уже привыкли к этому, куда нам деваться?" - рассказала местная жительница.
Она добавила, что ее дом находится в аварийном состоянии, все окна выбиты снарядами и залеплены пленкой.

"Да у меня ни одного окна нет, всё плёнкой обитое. Хочешь, зайди ко мне в дом: в проходе стенки повалились, шифоньера одна сторона выбита. В доме ни одного стекла нет, всё побитое. Кругом дыры текут. Прихожая совсем разбита, штукатурка полностью валится", - посетовала женщина.

Другая жительница поселка также пожаловалась на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, из-за чего жители не могут спокойно жить.
"Вот две 80-ки легли, во дворе 120-ка, живём без стёкол, всё расшуровано, всё размалёвано и каждый день пули ловим в огороде, во дворе – спокойно по двору ходить нельзя", - сказала женщина.
Кроме того, она рассказала, что украинские военные часто приезжают в поселок и нагло себя ведут, не соблюдая никаких законов. При этом она пожаловалась и на украинского президента Владимира Зеленского, который обещал закончить войну, но в итоге, по ее словам, "обманул всех".
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
9 июля, 03:40
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
"Хоть они и считают, что мы "Украина", что мы их, мы можем сказать так: не было вас ночью, не нужны вы нам и днём. Всё, туда мы не хотим, никак. Хорошо, плохо, хоть хуже, но мы будем дома без них. Не надо нам обещаний их", - добавила жительница поселка.
При этом она отметила, что жители самостоятельно справляются с последствиями обстрелов, постоянно следят друг за другом, тушат пожары и помогают восстанавливать дома.
Авторы видео также стали свидетелями обстрелов, находясь во дворе одной из жительниц Коминтерново. На видео четко слышны звуки выстрелов, звук от попадания по крышам домов и другим металлическим предметам. В кадр также попал дым от пожара после попадания по одному из зданий. При этом повсюду видны следы от зажигательных снарядов, которые украинские военные, по словам жителей, используют, чтобы уничтожить все, что уцелело от обычных снарядов.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
Ранее Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Он потребовал от силовиков "жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций" против военных, но в то же время заверил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта.
При этом во время предвыборной кампании Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти он кардинально изменил риторику. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
7 июля, 20:11
Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской
52110347
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Участники акции Спаси свой язык в Киеве. Архивное фото
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Лента
новостей
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-дипломат объяснил, почему Киев не победит Россию
Киев
Киев считает украинцев "дебилами", признался экс-министр
Заседание Генеральной ассамблеи ООН
Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН
Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Юнус-Бек Евкуров
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
Задержанные украинские моряки в суде
МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам
У берегов Англии обнаружили гигантскую медузу размером с человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния