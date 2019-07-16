"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жители поселков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали и показали последствия обстрелов со стороны украинских военных. Видео опубликовано в Жители поселков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали и показали последствия обстрелов со стороны украинских военных. Видео опубликовано в YouTube-канале военного корреспондента Геннадия Дубового.

На ролике жители рассказывают об ужасных условиях жизни в условиях постоянных обстрелов.

"Стреляют, и стреляют, и стреляют – мы уже привыкли. Считай, пять лет уже эта история длится, уже привыкли к этому, куда нам деваться?" - рассказала местная жительница.

Она добавила, что ее дом находится в аварийном состоянии, все окна выбиты снарядами и залеплены пленкой.

"Да у меня ни одного окна нет, всё плёнкой обитое. Хочешь, зайди ко мне в дом: в проходе стенки повалились, шифоньера одна сторона выбита. В доме ни одного стекла нет, всё побитое. Кругом дыры текут. Прихожая совсем разбита, штукатурка полностью валится", - посетовала женщина.

Другая жительница поселка также пожаловалась на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, из-за чего жители не могут спокойно жить.

"Вот две 80-ки легли, во дворе 120-ка, живём без стёкол, всё расшуровано, всё размалёвано и каждый день пули ловим в огороде, во дворе – спокойно по двору ходить нельзя", - сказала женщина.

Кроме того, она рассказала, что украинские военные часто приезжают в поселок и нагло себя ведут, не соблюдая никаких законов. При этом она пожаловалась и на украинского президента Владимира Зеленского, который обещал закончить войну, но в итоге, по ее словам, "обманул всех".

"Хоть они и считают, что мы "Украина", что мы их, мы можем сказать так: не было вас ночью, не нужны вы нам и днём. Всё, туда мы не хотим, никак. Хорошо, плохо, хоть хуже, но мы будем дома без них. Не надо нам обещаний их", - добавила жительница поселка.

При этом она отметила, что жители самостоятельно справляются с последствиями обстрелов, постоянно следят друг за другом, тушат пожары и помогают восстанавливать дома.

Авторы видео также стали свидетелями обстрелов, находясь во дворе одной из жительниц Коминтерново. На видео четко слышны звуки выстрелов, звук от попадания по крышам домов и другим металлическим предметам. В кадр также попал дым от пожара после попадания по одному из зданий. При этом повсюду видны следы от зажигательных снарядов, которые украинские военные, по словам жителей, используют, чтобы уничтожить все, что уцелело от обычных снарядов.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.

Ранее Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Он потребовал от силовиков "жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций" против военных, но в то же время заверил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта.