Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека, бизнес-омбудсмен и уполномоченный по правам ребенка получили право лично принимать осужденных в исправительных учреждениях, говорится во вступающем в силу во вторник, 16 июля, приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предусматривается включение в перечень лиц, уполномоченных осуществлять личный прием осужденных, уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и соответствующих уполномоченных в субъектах РФ", - говорится в сообщении на сайте Минюста России.
Приказ направлен на повышение эффективности соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Согласно приказу, беседы с осужденными проводятся наедине в условиях, позволяющих представителю администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, видеть беседующих, но не слышать их.
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