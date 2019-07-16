Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T01:14Z
https://ria.ru/20190716/1556556563.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_0:191:3000:1879_1036x0_80_0_0_38f922350009ac0262973624c475cbf8.jpg
РИА Новости

Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях

01:14
217
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека, бизнес-омбудсмен и уполномоченный по правам ребенка получили право лично принимать осужденных в исправительных учреждениях, говорится во вступающем в силу во вторник, 16 июля, приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предусматривается включение в перечень лиц, уполномоченных осуществлять личный прием осужденных, уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и соответствующих уполномоченных в субъектах РФ", - говорится в сообщении на сайте Минюста России.
Приказ направлен на повышение эффективности соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Согласно приказу, беседы с осужденными проводятся наедине в условиях, позволяющих представителю администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, видеть беседующих, но не слышать их.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
20 декабря 2018, 14:46
Путин ответил на вопрос о реформе ФСИН
201100
Обсудить 0
Министерство юстиции РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Диск с заданиями единого государственного экзамена. Архивное фото
Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии
РИА
Новости
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
Третьяковка установила новую систему охраны, разработанную "Росатомом"
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента
новостей
Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
Российские загранпаспорта не содержат данных о месте жительства в ДНР и ЛНР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
Работа Центра обеспечения мобильности пассажиров в московском метро. Архивное фото
Эксперт: транспортная инфраструктура в РФ адаптирована для инвалидов на 20%
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СК с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
Табличка на здании Московской городской думы
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния