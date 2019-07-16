Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Адвокаты российской гражданки Богданы Осиповой оплатили пошлину для подачи апелляции на решение суда по ее делу, говорится в уведомлении в судебной базе данных.
Суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, в течение трех лет после освобождения она будет под надзором и выплатит бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова подала ранее апелляцию, документы были направлены в апелляционный суд по десятому округу.
Однако 10 июля суд обратил внимание на то, что плата пока не внесена, и дал десять дней на исправление ситуации.
Ранее российский Фонд защиты национальных ценностей сообщил, что перевел 8 тысяч долларов для юридической помощи осужденной.
Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что бывший муж предлагает Осиповой совместную опеку над детьми, родственники осужденной настроены скептически.
6 июня, 05:17Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США