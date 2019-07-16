СК с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следственный комитет России с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в их числе свыше 3 тысяч депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 - Следственного комитета.