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РИА Новости

СК с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции

00:25
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следственный комитет России с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"С момента образования нашего ведомства, то есть с 2011 года, по настоящее время в суд направлено почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции. В качестве обвиняемых по направленным в суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности следователями привлечено свыше 5 тысяч лиц (5038), обладающих особым правовым статусом", - заявил он в интервью газете "Известия".
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По его словам, в их числе свыше 3 тысяч депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 - Следственного комитета.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
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