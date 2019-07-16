Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждает с помощниками и знакомыми возможность увольнения министра торговли Уилбура Росса, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп обсуждает с помощниками и знакомыми возможность увольнения министра торговли Уилбура Росса, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Росс, в ведении которого находится перепись населения, не смог отстоять намерение Трампа включить в список вопросов переписи-2020 гражданство опрашиваемых. Трамп считает, что необходимо точно знать, сколько в США иностранцев. Борьба с нелегальной иммиграцией - одно из основных предвыборных обещаний Трампа.

Тем не менее, верховный суд США не согласился с тем, что этот вопрос необходимо добавить в перепись, которая проводится раз в десятилетие по указанию конгресса.

Министерство торговли выпустило в понедельник заявление, в котором заверило, что Росс "продолжит работать на благо американского народа и повестки дня президента".