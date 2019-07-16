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РИА Новости

Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли, сообщают СМИ

00:11
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждает с помощниками и знакомыми возможность увольнения министра торговли Уилбура Росса, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Росс, в ведении которого находится перепись населения, не смог отстоять намерение Трампа включить в список вопросов переписи-2020 гражданство опрашиваемых. Трамп считает, что необходимо точно знать, сколько в США иностранцев. Борьба с нелегальной иммиграцией - одно из основных предвыборных обещаний Трампа.
Тем не менее, верховный суд США не согласился с тем, что этот вопрос необходимо добавить в перепись, которая проводится раз в десятилетие по указанию конгресса.
Министерство торговли выпустило в понедельник заявление, в котором заверило, что Росс "продолжит работать на благо американского народа и повестки дня президента".
Трамп и раньше выражал недовольство Россом из-за неудачных торговых переговоров. Нынешняя администрация США ведет "торговую войну" с Китаем и рядом других стран, вводя пошлины на экспорт в попытке снизить более чем 600-миллиардный торговый дефицит страны.
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Уилбур РоссДональд ТрампСШАВ мире
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