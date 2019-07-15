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РИА Новости

Нетаньяху сравнил иранскую политику ЕС с умиротворением нацистской Германии

Вчера, 21:54
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил реакцию Евросоюза на частичный отказ Ирана от обязательств "ядерной сделки" с провалившейся политикой умиротворения нацистской Германии в преддверии Второй мировой войны.
Нетаньяху, ратующий за демонтаж соглашений и восстановление международных санкций, высказался после пресс-конференции главы европейской дипломатии Федерики Могерини. В четвертую годовщину сделки та заявила, что никто из участников не считает действия Ирана существенным отклонением от ее условий.
"Реакция Европейского союза напоминает мне европейское умиротворение 1930-х годов... Мне кажется, что кое-кто в Европе не проснется, пока иранские ядерные ракеты не начнут падать на европейскую землю. Но тогда, конечно, будет слишком поздно", - сказал Нетаньяху в видеообращении.
Могерини пообещала, что Евросоюз продолжит работать в рамках "ядерной сделки" в том числе над тем, чтобы Иран вернулся к ее полному соблюдению, несмотря на выход из договоренностей США.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Федерика МогериниЕвросоюзБиньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
оййййййй....помалкивал бы про нацистов и умиротворение...сами в десны целуются с нынешней украиной и её ссовскими героями)))!!!
15 июля, 21:59
Николай Гавалиди
800015114
Перечитал статью дважды, не увидел ни слова о Украине. Тема, явно не для обсуждения Украины. По теме, да сравнение вполне удачное!
15 июля, 22:19
MLMartin Logvinov
3900004
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