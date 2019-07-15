Нетаньяху сравнил иранскую политику ЕС с умиротворением нацистской Германии

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил реакцию Евросоюза на частичный отказ Ирана от обязательств "ядерной сделки" с провалившейся политикой умиротворения нацистской Германии в преддверии Второй мировой войны.

Нетаньяху, ратующий за демонтаж соглашений и восстановление международных санкций, высказался после пресс-конференции главы европейской дипломатии Федерики Могерини. В четвертую годовщину сделки та заявила, что никто из участников не считает действия Ирана существенным отклонением от ее условий.

"Реакция Европейского союза напоминает мне европейское умиротворение 1930-х годов... Мне кажется, что кое-кто в Европе не проснется, пока иранские ядерные ракеты не начнут падать на европейскую землю. Но тогда, конечно, будет слишком поздно", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

Могерини пообещала, что Евросоюз продолжит работать в рамках "ядерной сделки" в том числе над тем, чтобы Иран вернулся к ее полному соблюдению, несмотря на выход из договоренностей США.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.