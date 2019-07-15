В Крыму глава района ушла в отставку по итогам антикоррупционной проверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы администрации Ленинского района на востоке Крыма Светлана Иванова подала в отставку, ей выражено недоверие по итогам изучения антикоррупционных материалов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, представленные мне Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook

Аксенов подчеркнул, что правоохранительные и судебные органы разберутся в этом деле и вынесут справедливое решение. "Завтра сессия районного совета рассмотрит вопрос об отставке Светланы Ивановой. Исполнять обязанности главы администрации района будет Екатерина Николаевна Юровских, которая является заместителем главы администрации", - отметил Аксенов.

По его словам, у и.о. главы администрации есть достаточный опыт работы на государственной и муниципальной службе. "Каждый чиновник должен осознавать, что борьба с коррупцией – это постоянная системная работа, которая является важной частью государственной политики. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно избежать наказания", - отметил Аксенов.

Глава Крыма пообещал и дальше ужесточать контроль деятельности должностных лиц всех уровней, а также требования при подборе кадров на госслужбу.