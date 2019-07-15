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РИА Новости

В Крыму глава района ушла в отставку по итогам антикоррупционной проверки

Вчера, 19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы администрации Ленинского района на востоке Крыма Светлана Иванова подала в отставку, ей выражено недоверие по итогам изучения антикоррупционных материалов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, представленные мне Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.
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Аксенов подчеркнул, что правоохранительные и судебные органы разберутся в этом деле и вынесут справедливое решение. "Завтра сессия районного совета рассмотрит вопрос об отставке Светланы Ивановой. Исполнять обязанности главы администрации района будет Екатерина Николаевна Юровских, которая является заместителем главы администрации", - отметил Аксенов.
По его словам, у и.о. главы администрации есть достаточный опыт работы на государственной и муниципальной службе. "Каждый чиновник должен осознавать, что борьба с коррупцией – это постоянная системная работа, которая является важной частью государственной политики. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно избежать наказания", - отметил Аксенов.
Глава Крыма пообещал и дальше ужесточать контроль деятельности должностных лиц всех уровней, а также требования при подборе кадров на госслужбу.
Ленинский район - самый крупный по площади район Крыма, занимает территорию в восточной части полуострова и южную часть Арабатской стрелки. Омывается водами Азовского моря на севере, Черного на юге и Керченского пролива на востоке. Административный центр района — поселок городского типа Ленино.
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