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РИА Новости
Алтайский край

Губернатор Алтая поручил помочь пчеловодам после массовой гибели насекомых

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Алтая Виктор Томенко поручил региональным министерствам организовать работу по оценке ущерба, связанного с массовой гибелью пчел, и разработать предложения по оказанию помощи их владельцам, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Надо сначала понять, какой объем потерь у них. Думаю, что это будет воспринято нормально. Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет", - цитирует пресс-служба слова Томенко.
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В июне 2019 года массовая гибель пчел была зафиксирована в Удмуртии, Липецкой, Курской областях, Алтайском крае. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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