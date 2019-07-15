Губернатор Алтая поручил помочь пчеловодам после массовой гибели насекомых

БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Алтая Виктор Томенко поручил региональным министерствам организовать работу по оценке ущерба, связанного с массовой гибелью пчел, и разработать предложения по оказанию помощи их владельцам, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Надо сначала понять, какой объем потерь у них. Думаю, что это будет воспринято нормально. Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет", - цитирует пресс-служба слова Томенко.
В июне 2019 года массовая гибель пчел была зафиксирована в Удмуртии, Липецкой, Курской областях, Алтайском крае. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.