Губернатор Алтая поручил помочь пчеловодам после массовой гибели насекомых

"Надо сначала понять, какой объем потерь у них. Думаю, что это будет воспринято нормально. Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет", - цитирует пресс-служба слова Томенко.