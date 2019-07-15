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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова допустила давление на суд в деле Вышинского

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя перенос заседания по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, не исключила, что суд оказывалось давление.
"Он (суд - ред.) переносится на 19 число на 15 часов. И я не исключаю, что здесь и вопросы беспрецедентного давления на суд, и может, политические расклады сыграли такую роковую ситуацию с решением в отношении Кирилла Вышинского", - сказала Москалькова РИА Новости.
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"Мне казалось, что сегодняшний суд меняет вектор своего профессионального движения, по крайне мере, после решения Конституционного суда 25 июня, когда был пересмотрен перечень статей, по которым обязательно применяется мера пресечения "заключение под стражей". Мне казалось, что началось позитивное движение после того, как состоялся разговор между Владимиром Владимировичем Путиным и Владимиром Александровичем Зеленским. Я считала, что начало диалога положено", - добавил омбудсмен.
Она отметила, что без диалога невозможно отстраивать дальнейшее будущее Украины. "Мы соседи. И сегодня права человека находятся в центре этого взаимодействия", - сказала Москалькова.
По ее словам, ситуация с Вышинским - это "символ сегодняшнего дня, это символ защиты и права на свободу слова, это символ свободы убеждения". "И когда сравнивают две ситуации, связывают их с неким обменом, разменом между Вышинским, который привлекается за свои убеждения, и другими людьми, которые совершили конкретные действия против общественного строя или государственного строя, - это, конечно, удивляет, и хочется надеяться, что эмоции в конце концов уступят место разумному и конструктивному диалогу во имя и ради людей", - сказала она.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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Очередное заседание суда по делу Вышинского должно было пройти через четыре дня после телефонного разговора Путина и Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Москалькова заявляла, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
В день заседания суда по делу Вышинского Москалькова прибыла в Киев и присутствовала на заседании суда. После встречи с ней украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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