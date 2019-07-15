Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:13Z
https://ria.ru/20190715/1556548896.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Оренбуржье эвакуировали детский палаточный лагерь из-за горящей травы

Вчера, 18:13
159
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Детский палаточный лагерь эвакуировали в Новоорском районе Оренбургской области из-за горящей сухой травы, в готовность к тушению огня приведены вертолет Ми-8 и пожарный поезд, сообщили РИА Новости в МЧС.
"В превентивных целях эвакуирован детский палаточный лагерь "Русские богатыри", всего - 42 ребенка", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что фронт пожара - достаточно протяженный, на некоторых участках возгорание удалось локализовать.
В аэропорту Оренбурга приведен в готовность к вылету вертолет Ми-8, готовится к отправке также пожарный поезд.
Пожар на складе в Наро-Фоминске. 14 июля 2019
14 июля, 21:21
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
000001
Обсудить 0
Оренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Брянской области завели уголовное дело после гибели ребенка в водоеме
РИА
Новости
В Челябинской области молодой водитель сбил насмерть двух пешеходов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В ОП допустили вероятность повторного переноса заседания по делу Вышинского
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов поручил ускорить ликвидацию незаконных свалок в Петербурге
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде надеются, что Грузии удастся избежать антироссийских провокаций
2 июля в Якутии отметили День реки Лены
Следователи устанавливают обстоятельства гибели детей на реке Лена
Косаток из "китовой тюрьмы" отправили на побережье Охотского моря
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье решили вопрос с готовностью подтопленных школ к учебному году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова разочарована решением о переносе рассмотрения дела Вышинского
Житель Перми будут судить за избиение до смерти шестилетней падчерицы
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье могут построить общежитие для оставшихся без жилья
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Здание Центрального банка РФ
"Дыра" в капитале "Тройка-Д банка" составила 5,1 миллиарда рублей
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния