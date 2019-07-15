В Оренбуржье эвакуировали детский палаточный лагерь из-за горящей травы

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Детский палаточный лагерь эвакуировали в Новоорском районе Оренбургской области из-за горящей сухой травы, в готовность к тушению огня приведены вертолет Ми-8 и пожарный поезд, сообщили РИА Новости в МЧС.
"В превентивных целях эвакуирован детский палаточный лагерь "Русские богатыри", всего - 42 ребенка", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что фронт пожара - достаточно протяженный, на некоторых участках возгорание удалось локализовать.
В аэропорту Оренбурга приведен в готовность к вылету вертолет Ми-8, готовится к отправке также пожарный поезд.
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