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РИА Новости

Мазуров рассказал о роли Сбербанка в банкротстве Антипинского НПЗ

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров, которого подозревают в хищении у "Сбербанка" 1,8 миллиарда рублей, в Тверском суде Москвы рассказал о роли Сбербанка в банкротстве принадлежавшего его компании Антипинского НПЗ.
В понедельник в Тверском суде столицы рассматривается ходатайство об избрании Мазурову, который, по данным следствия, вместе с другими неустановленными участниками организованной преступной группы распределил по своему усмотрению 1 миллиард 806 миллионов 700 тысяч рублей, выданных ПАО "Сбербанк" в качестве кредита. Мазуров заявил, что вину не признает.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 15:31
Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ
"Антипинский НПЗ мы строили 15 лет, начиная с пустого поля. Всё это нам обошлось в 3 миллиарда долларов. За период сотрудничества со Сбербанком нами было выплачено 900 миллионов долларов процентов Сбербанку, это большая сумма. Мы даже преодолели кризис 2015 года, когда долларовые кредиты по нам ударили, произошла внезапная убыточность завода, но мы это преодолели. В прошлом году, летом, запустив в работу последние установки по производству бензина, мы вышли на рентабельную деятельность", - сказал Мазуров.
По его словам, в сентябре 2018 года под давлением топ-менеджмента Сбербанка он ввел представителей банка в совет директоров, "где их стало четыре из семи". "Поставленный в ноябре директор от Сбербанка завалил деятельность предприятия путем нелогичных действий – продажи одной и той же продукции двум покупателем… Возник конфликт у потребителей, после чего они обратились в суд Лондона, который запретил заводу заниматься экспортом продукции. Завод остановился, спустя две недели от сдачи положительного бухгалтерского баланса было подано заявление о банкротстве", - продолжил бизнесмен.
Мазуров заявил, что "с тех пор не вел хозяйственную деятельность, не подписывал документы, только ручался за завод". "Сбербанк является хозяином этого завода. Именно Сбербанк допустил двойные продажи продукции, запрет на экспорт продукции. Сейчас Сбербанк привлекает другую компанию, чтобы перерабатывать нефть на этом заводе, на этой неделе он будет запущен… На мой взгляд, идет давление на следствие от руководства Сбербанка. Мы заинтересованы в объективном разборе всех обстоятельств. Я буду сотрудничать со следствием, чтобы со всем этим разобраться", - добавил он.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров
Вчера, 14:37
Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова
Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов - в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. Завод мощностью 9 миллионов тонн находится в процедуре банкротства, на прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.
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Задержание основателя "Нового потока"СбербанкПроисшествияЭкономика
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