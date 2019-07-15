В Подмосковье предприятие по переработке отходов получило льготный заем

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области предоставил льготный заем на пять лет АО "Комбинату экологического обслуживания" на реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей вторичной переработки отходов, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Ввод новых объектов по переработке отходов – вопрос, который стоит на особом контроле правительства Московской области. Мы готовы оказывать поддержку проектам, которые позволяют строить новую, экологически безопасную, отрасль по обращению с мусором", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.