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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье предприятие по переработке отходов получило льготный заем

Вчера, 17:35
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области предоставил льготный заем на пять лет АО "Комбинату экологического обслуживания" на реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей вторичной переработки отходов, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Ввод новых объектов по переработке отходов – вопрос, который стоит на особом контроле правительства Московской области. Мы готовы оказывать поддержку проектам, которые позволяют строить новую, экологически безопасную, отрасль по обращению с мусором", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что предприятие планирует направить около 70 миллионов рублей на закупку оборудования для производства продукции из старых шин и технических жидкостей. Компания работает на территории городского округа Люберцы.
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