В Сеть выложили трейлер "Оды радости" с Мартином Фрименом

Фильм, который изначально должен был называться "Эта американская жизнь" (This American Life), основан на реальных событиях. В картине также снялись Джейк Лэйси, Мелисса Рауш ("Теория Большого взрыва" )и Шеннон Вудворд ("Мир Дикого запада"). Режиссером стал Джейсон Уайнер.

Персонаж Фримена – библиотекарь из Бруклина, страдающий тяжелой формой нарколепсии. Он тут же падает без сил, стоит ему испытать сильную эмоцию, особенно радость. Из-за этого он старается избегать людей, событий и мест, которые могут его волнуют. До тех пор, пока в него не влюбляется Франческа (Морена Баккарин). Несмотря на взаимную симпатию, главный герой убеждает ее начать встречаться с его братом (Джейк Лэйси).