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РИА Новости
Культура

В Сеть выложили трейлер "Оды радости" с Мартином Фрименом

Вчера, 17:46
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© AP Photo / Joel C RyanАнглийский актер Мартин Джон Кристофер Фримен
Английский актер Мартин Джон Кристофер Фримен
© AP Photo / Joel C Ryan
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В YouTube выложили трейлер романтической комедии "Ода радости с Мартином Фрименом и Мореной Баккарин в главных ролях, сообщает Hollywood Reporter.
Фильм, который изначально должен был называться "Эта американская жизнь" (This American Life), основан на реальных событиях. В картине также снялись Джейк Лэйси, Мелисса Рауш ("Теория Большого взрыва" )и Шеннон Вудворд ("Мир Дикого запада"). Режиссером стал Джейсон Уайнер.
Персонаж Фримена – библиотекарь из Бруклина, страдающий тяжелой формой нарколепсии. Он тут же падает без сил, стоит ему испытать сильную эмоцию, особенно радость. Из-за этого он старается избегать людей, событий и мест, которые могут его волнуют. До тех пор, пока в него не влюбляется Франческа (Морена Баккарин). Несмотря на взаимную симпатию, главный герой убеждает ее начать встречаться с его братом (Джейк Лэйси).
Мартин Фримен получил мировую известность после того, как сыграл Бильбо Бэггинса в "Хоббите" и доктора Ватсона в сериале "Шерлок".
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