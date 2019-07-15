"Иркутскэнерго" и ВБРР заключили соглашение об открытии кредитной линии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости."Иркутскэнерго" и Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) заключили соглашение об открытии компании кредитной линии с лимитом 20 миллиардов рублей, сообщается в материалах "Иркутскэнерго".

"Кредитор открывает заемщику кредитную линию ... сроком действия на 60 месяцев с даты подписания соглашения сторонами, с лимитом 20 миллиардов рублей...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям соглашения средства предоставляются для финансирования деятельности, предусмотренной уставом "Иркутскэнерго", в том числе капитальных вложений, оплаты страховых премий, рефинансирования кредитов прочих банков. При этом в рамках соглашения стороны заключают отдельные кредитные сделки путем подписания подтверждений.

При согласовании подтверждений фиксированная процентная ставка не может превышать 10% годовых, размер плавающей процентной ставки не может превышать размер действующей ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2% годовых, кредитная линия открывается без обеспечения. Срок исполнения обязательств по сделке - 12 июля 2024 года.

При этом максимально возможный размер обязательств по совершаемой сделке составляет 30,005 миллиарда рублей, в том числе 20 миллиардов рублей - сумма кредита, 10,005 миллиарда рублей - проценты за период действия договора по максимальной процентной ставке, определенной в момент заключения договора.