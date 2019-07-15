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РИА Новости
Теплоснабжение

"Иркутскэнерго" и ВБРР заключили соглашение об открытии кредитной линии

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости."Иркутскэнерго" и Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) заключили соглашение об открытии компании кредитной линии с лимитом 20 миллиардов рублей, сообщается в материалах "Иркутскэнерго".

"Кредитор открывает заемщику кредитную линию ... сроком действия на 60 месяцев с даты подписания соглашения сторонами, с лимитом 20 миллиардов рублей...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям соглашения средства предоставляются для финансирования деятельности, предусмотренной уставом "Иркутскэнерго", в том числе капитальных вложений, оплаты страховых премий, рефинансирования кредитов прочих банков. При этом в рамках соглашения стороны заключают отдельные кредитные сделки путем подписания подтверждений.
При согласовании подтверждений фиксированная процентная ставка не может превышать 10% годовых, размер плавающей процентной ставки не может превышать размер действующей ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2% годовых, кредитная линия открывается без обеспечения. Срок исполнения обязательств по сделке - 12 июля 2024 года.
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26 апреля, 15:42
Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по РСБУ в первом квартале выросла на 7,3%
При этом максимально возможный размер обязательств по совершаемой сделке составляет 30,005 миллиарда рублей, в том числе 20 миллиардов рублей - сумма кредита, 10,005 миллиарда рублей - проценты за период действия договора по максимальной процентной ставке, определенной в момент заключения договора.
"Иркутскэнерго" - российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт. Компания входит в "Евросибэнерго" группы En+.
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