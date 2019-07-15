ЦОДД посоветовал водителям выезжать на юго-запад Москвы после девяти вечера

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Водителям лучше выезжать на юго-запад Москвы после 9 вечера из-за закрытия метро, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось, что южный участок Сокольнической ("красной") линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии.
"Для всех, кто собирается на юго-запад столицы на своей машине: удобнее всего выезжать после 21:00. Автобусы КМ идут без значительных затруднений, в час пик лучше на них", - говорится в сообщении в Twitter.