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РИА Новости

ЦОДД посоветовал водителям выезжать на юго-запад Москвы после девяти вечера

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Водителям лучше выезжать на юго-запад Москвы после 9 вечера из-за закрытия метро, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
‎Ранее сообщалось, что южный участок Сокольнической ("красной") линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии.
"Для всех, кто собирается на юго-запад столицы на своей машине: удобнее всего выезжать после 21:00. Автобусы КМ идут без значительных затруднений, в час пик лучше на них", - говорится в сообщении в Twitter.
Пассажир московского метро проходит через турникеты
14 июля, 17:13
ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваРоссияОбщество
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