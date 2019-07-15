Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T17:23Z
https://ria.ru/20190715/1556545793.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152956/14/1529561416_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_1c13f227cd5d8e3a79be26c8d7740831.jpg
РИА Новости
Вологодская область

Вологодские власти увеличат финансирование молодежных проектов

Вчера, 17:23
14
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВологодская область
Вологодская область
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 15 июл – РИА Новости. В Вологодской области в следующем году вдвое увеличат грантовую поддержку молодежных проектов - ее объемы составят 5 миллионов рублей, а в муниципалитетах создадут молодежные советы, что позволит полнее реализовать потенциал молодых, заявил губернатор области Олег Кувшинников.

"Сумма в 2,5 миллиона рублей, за счет которых в текущем году в области реализуется 24 проекта, в 2020 году увеличится до 5 миллионов рублей и это позволит профинансировать еще больше социальных, научных и творческих идей молодых вологжан",- сказал Кувшинников, выступая на региональном слете "Регион молодых".

Глава региона пригласил представителей молодежи принимать активное участие в работе градостроительных советов, где решаются важнейшие вопросы муниципалитетов, а затем контролировать выполнение принятых решений. В этом помогут молодежные советы, предложенные губернатором как форма общения с руководителями территорий, а также своего рода отработка управленческих качеств молодых людей.
"С начала будущего года на 20 % увеличится и зарплата специалистов по работе с молодежью в муниципалитетах, что позволит сделать эту работу более престижной", - сообщил Кувшинников.
Логотип ПАО Сбербанк России
9 июля, 11:43
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке
000000
Обсудить 0
Вологодская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ
Глава Верхневолжья поручил ускорить темпы строительства школ в Твери
РИА
Новости
Королев
В подмосковном Королеве благоустроят территорию Акуловского водоканала
Знак процента
"Иркутскэнерго" и ВБРР заключили соглашение об открытии кредитной линии
Пожилая пара
В подмосковном Хотьково откроют центр долголетия
Лента
новостей
В Пензе восемь команд прошли в финал всероссийского конкурса IT-проектов
Учащийся
В городском округе Мытищи Московской области к 2021 году построят школу
Девушка на тренировке
В подмосковном Сергиевом Посаде состоится забег "Сергиевым путем"
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
ЦОДД посоветовал водителям выезжать на юго-запад Москвы после девяти вечера
Олег Сенцов
Москалькова не обсуждала вопрос о посещении Сенцова на встрече с Денисовой
В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике силовиков
Уборка зерновых
Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодний показатель
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Минниханов лично проконтролирует помощь пострадавшим в ДТП в Башкирии
В Оренбуржье эвакуировали детский палаточный лагерь из-за горящей травы
Виды Тамбова
На ТОСЭР "Котовск" займутся переработкой отходов нефтепродуктов
Велосипед
Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 в Коломне станет семейным праздником
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
Лента новостейМолния