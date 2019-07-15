Вологодские власти увеличат финансирование молодежных проектов

"Сумма в 2,5 миллиона рублей, за счет которых в текущем году в области реализуется 24 проекта, в 2020 году увеличится до 5 миллионов рублей и это позволит профинансировать еще больше социальных, научных и творческих идей молодых вологжан",- сказал Кувшинников, выступая на региональном слете "Регион молодых".