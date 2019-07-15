Вологодские власти увеличат финансирование молодежных проектов

ВОЛОГДА, 15 июл – РИА Новости. В Вологодской области в следующем году вдвое увеличат грантовую поддержку молодежных проектов - ее объемы составят 5 миллионов рублей, а в муниципалитетах создадут молодежные советы, что позволит полнее реализовать потенциал молодых, заявил губернатор области Олег Кувшинников.
"Сумма в 2,5 миллиона рублей, за счет которых в текущем году в области реализуется 24 проекта, в 2020 году увеличится до 5 миллионов рублей и это позволит профинансировать еще больше социальных, научных и творческих идей молодых вологжан",- сказал Кувшинников, выступая на региональном слете "Регион молодых".
Глава региона пригласил представителей молодежи принимать активное участие в работе градостроительных советов, где решаются важнейшие вопросы муниципалитетов, а затем контролировать выполнение принятых решений. В этом помогут молодежные советы, предложенные губернатором как форма общения с руководителями территорий, а также своего рода отработка управленческих качеств молодых людей.
"С начала будущего года на 20 % увеличится и зарплата специалистов по работе с молодежью в муниципалитетах, что позволит сделать эту работу более престижной", - сообщил Кувшинников.