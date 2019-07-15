Косаток из "китовой тюрьмы" отправили на побережье Охотского моря

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Колонна автомобилей с косатками отправилась из поселка Иннокентьевка Хабаровского края к мысу Перовского, где животных выпустят на волю, сообщает ВНИРО.

В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район. В поселок Иннокентьевка, где животных перегрузят на машины, судно прибыло в понедельник в 9.55 МСК. Животные хорошо перенесли трехдневную транспортировку.

"Вечером 15 июля в Иннокентьевке закончилась перегрузка транспортировочных ванн с косатками с судна на автомобили. Колонна отправилась к Охотскому морю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед отправкой животным поменяли воду и сделали массаж, разминая тело и плавники после трехдневного перехода из Хабаровска.

Отмечается, что автомобили прибудут на мыс Перовского через 5 часов.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.