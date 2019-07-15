В Пензе восемь команд прошли в финал всероссийского конкурса IT-проектов

ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Восемь команд IT-специалистов по итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в Пензе прошли в финал этого турнира, сообщила пресс-служба правительства области.

В субботу, 13 июля, в Пензе начался отборочный региональный этап всероссийского проекта АНО "Россия страна возможностей" - "Цифровой прорыв". В полуфинале от Пензенской области и соседней Республики Мордовия приняли участие 147 специалистов IT-отрасли, которым в рамках отборочного этапа предложили за 36 часов создать продукт для решения проблем в сфере ЖКХ, транспорта и госуправления.

"Победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" стали восемь команд, которым предоставляется право побороться за приз в 500 тысяч рублей в финале конкурса, который состоится в сентябре в Казани. В число победителей вошли и две команды Пензенского государственного технологического университета, на базе которого и прошло мероприятие", - говорится в сообщении.

Участники конкурса отмечали, что хакатон стал уникальным опытом общения с единомышленниками и специалистами, которые создают и развивают собственные продукты, хотят проверить свои гипотезы и запустить собственные проекты.

Губернатор области Иван Белозерцев уверен, что пензенские команды достойно смогут конкурировать в финале конкурса с IT-специалистами со всей России.

"Я рассчитываю, что участники конкурса "Цифровой прорыв" в самое ближайшее время внесут свой вклад в развитие конкурентоспособности региональной экономики и экономики всей РФ, совершат свой личный прорыв в одной из самых динамично развивающихся сфер нашей жизни", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.