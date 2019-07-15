Националисты митингуют у здания суда в Киеве против освобождения Вышинского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Националисты митингуют против освобождения руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского у здания Подольского районного суда в Киеве, где в понедельник должно было продолжиться рассмотрение дела журналиста, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько человек из разных украинских националистических организаций, которые, в том числе, одеты в камуфляжную форму, развернули национальные флаги и начали митинг. Они не держат никаких плакатов, но выкрикивают оскорбления в адрес Вышинского. Также они периодически скандируют и националистические лозунги.

Полицейские, которые охраняют общественный порядок возле суда, не препятствуют проведению митинга. Обстановка возле здания суда спокойная.

В суде 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook , что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.