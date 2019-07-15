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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Националисты митингуют у здания суда в Киеве против освобождения Вышинского

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Националисты митингуют против освобождения руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского у здания Подольского районного суда в Киеве, где в понедельник должно было продолжиться рассмотрение дела журналиста, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько человек из разных украинских националистических организаций, которые, в том числе, одеты в камуфляжную форму, развернули национальные флаги и начали митинг. Они не держат никаких плакатов, но выкрикивают оскорбления в адрес Вышинского. Также они периодически скандируют и националистические лозунги.
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Полицейские, которые охраняют общественный порядок возле суда, не препятствуют проведению митинга. Обстановка возле здания суда спокойная.
В суде 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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