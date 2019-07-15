В Воронежской области школьник погиб при обрушении в карьере

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнего школьника засыпало в карьере в Воронежской области, мальчик погиб, остальным детям удалось спастись, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Трагедия произошла в селе Солдатское Острогожского района около 13.30 мск в понедельник.
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"Четверо детей играли на этом песчаном карьере. В результате произошло обрушение. Засыпало мальчика 13 лет. Остальные дети, увидев, разбежались", - сказал собеседник агентства.
По данным экстренных служб, медицинская помощь понадобилась прибывшей на место происшествия матери погибшего мальчика.