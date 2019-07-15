В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объем экспорта из Германии в Россию возрос, несмотря на сохраняющиеся санкции Европейского союза, сообщила телерадиокомпания Mitteldeutscher Объем экспорта из Германии в Россию возрос, несмотря на сохраняющиеся санкции Европейского союза, сообщила телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на ответ правительства ФРГ по запросу партии "Левых" в бундестаге.

Сообщается, что в 2018 году немецкие компании продали в Россию товаров на сумму почти 26 миллиардов евро, что на 130 миллионов евро больше, чем в 2017 году. Отмечается, что объемы экспорта возросли "в значительной степени в связи с развитием конъюнктуры в Российской Федерации".

Согласно предоставленным правительством ФРГ данным, вопреки общей положительной тенденции, объем экспорта из восточных федеральных земель Германии в Россию несколько сократился. В 2018 году сумма проданных товаров из Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Брандербурга и Мекленбург-Передней Померании составила 1,6 миллиарда евро, что на 54 миллиона ниже по сравнению с 2017 годом.

"Санкции являются политически ошибочными и наносят экономический ущерб востоку в миллиарды долларов", - заявил в связи с этим председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.

По данным германского правительства, экспорт ФРГ в Россию в 2012 году составил 38,1 миллиарда евро. В 2013 году, еще до введения санкций, объем экспорта сократился до 36 миллиардов евро. После введения санкционных мер экспорт резко упал до 21,6 миллиарда евро, но с 2017 года – возрос.