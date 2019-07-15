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2019-07-15T16:00Z
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РИА Новости

В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям

Вчера, 15:54
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объем экспорта из Германии в Россию возрос, несмотря на сохраняющиеся санкции Европейского союза, сообщила телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на ответ правительства ФРГ по запросу партии "Левых" в бундестаге.
Сообщается, что в 2018 году немецкие компании продали в Россию товаров на сумму почти 26 миллиардов евро, что на 130 миллионов евро больше, чем в 2017 году. Отмечается, что объемы экспорта возросли "в значительной степени в связи с развитием конъюнктуры в Российской Федерации".
Согласно предоставленным правительством ФРГ данным, вопреки общей положительной тенденции, объем экспорта из восточных федеральных земель Германии в Россию несколько сократился. В 2018 году сумма проданных товаров из Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Брандербурга и Мекленбург-Передней Померании составила 1,6 миллиарда евро, что на 54 миллиона ниже по сравнению с 2017 годом.
"Санкции являются политически ошибочными и наносят экономический ущерб востоку в миллиарды долларов", - заявил в связи с этим председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.
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По данным германского правительства, экспорт ФРГ в Россию в 2012 году составил 38,1 миллиарда евро. В 2013 году, еще до введения санкций, объем экспорта сократился до 36 миллиардов евро. После введения санкционных мер экспорт резко упал до 21,6 миллиарда евро, но с 2017 года – возрос.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Санкции в отношении РоссииГерманияРоссияВ мире
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