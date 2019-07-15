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РИА Новости
Оренбургская область

Строительство новых детских садов в Оренбуржье завершат раньше срока

Вчера, 15:34
14
© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Строительство новых детских садов в Оренбургской области, которое планировалось завершить до конца года, закончат раньше срока – ориентировочно в начале четвертого квартала этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
"Все строительные и ремонтные работы, а также мероприятия по согласованию объектов с надзорными органами будут завершены в этом году. В областном центре будут сданы в строй три детских сада, в Оренбургском районе – девять. Ряд объектов у нас уже сейчас имеет готовность более 50%, один объект – 90%", – сказал исполняющий обязанности министра образования Оренбургской области Алексей Пахомов в ходе визита в областные дошкольные учреждения.
В пресс-службе напомнили, что за 2010-2018 годы за счет строительства, капитального ремонта и реконструкции детских садов в Оренбуржье появилось более 26 тысяч мест для дошкольников, что позволило обеспечить доступность дошкольных образовательных услуг для детей от трех до семи лет в полном объеме, для детей до трех лет – на уровне 96,6 %.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Демография" в текущем году в области будет построено 19 детских садов почти на 1,6 тысячу мест, из них 14 детсадов – для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, пять – для детей в возрасте от полутора до трех лет. В Алексеевском районе Оренбуржья также планируется завершить строительство детского сада на 140 мест.
В пресс-службе добавили, что в 2020 году в области планируется ввести в эксплуатацию еще пять детских садов: три в Оренбургском районе, по одному в Оренбурге и Бузулуке.
Город Оренбург
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