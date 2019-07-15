Строительство новых детских садов в Оренбуржье завершат раньше срока

ОРЕНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Строительство новых детских садов в Оренбургской области, которое планировалось завершить до конца года, закончат раньше срока – ориентировочно в начале четвертого квартала этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Все строительные и ремонтные работы, а также мероприятия по согласованию объектов с надзорными органами будут завершены в этом году. В областном центре будут сданы в строй три детских сада, в Оренбургском районе – девять. Ряд объектов у нас уже сейчас имеет готовность более 50%, один объект – 90%", – сказал исполняющий обязанности министра образования Оренбургской области Алексей Пахомов в ходе визита в областные дошкольные учреждения.

В пресс-службе напомнили, что за 2010-2018 годы за счет строительства, капитального ремонта и реконструкции детских садов в Оренбуржье появилось более 26 тысяч мест для дошкольников, что позволило обеспечить доступность дошкольных образовательных услуг для детей от трех до семи лет в полном объеме, для детей до трех лет – на уровне 96,6 %.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Демография" в текущем году в области будет построено 19 детских садов почти на 1,6 тысячу мест, из них 14 детсадов – для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, пять – для детей в возрасте от полутора до трех лет. В Алексеевском районе Оренбуржья также планируется завершить строительство детского сада на 140 мест.