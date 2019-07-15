Медведев рассказал о выполнении поручений в рамках реализации нацпроектов

ГОРКИ, 15 июл - РИА Новости. Поручения в рамках реализации национальных проектов реализуются с достаточно неплохой эффективностью, важно не количество, а качество, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

На заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник премьер предложил обратить внимание на вопросы реализации ряда решений и протокольных поручений президиума, в том числе данных в первом полугодии нынешнего года. Он напомнил, что за этот период было проведено семь заседаний и рассмотрен ход реализации шести нацпроектов.

"Было дано 85 поручений, они реализуются. Я, кстати, не могу сказать, что ситуация какая-то драматическая, нет. В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью, но давайте посмотрим на те моменты, где есть проблемы", - предложил Медведев.