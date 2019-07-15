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РИА Новости

Медведев рассказал о выполнении поручений в рамках реализации нацпроектов

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 15 июля 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 15 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 15 июля 2019
ГОРКИ, 15 июл - РИА Новости. Поручения в рамках реализации национальных проектов реализуются с достаточно неплохой эффективностью, важно не количество, а качество, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
На заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник премьер предложил обратить внимание на вопросы реализации ряда решений и протокольных поручений президиума, в том числе данных в первом полугодии нынешнего года. Он напомнил, что за этот период было проведено семь заседаний и рассмотрен ход реализации шести нацпроектов.
"Было дано 85 поручений, они реализуются. Я, кстати, не могу сказать, что ситуация какая-то драматическая, нет. В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью, но давайте посмотрим на те моменты, где есть проблемы", - предложил Медведев.
"В частности, здесь главное для нас, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперёд и достижение тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем", - уточнил он.
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