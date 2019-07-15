Третья группа детей из Иркутской области прилетела отдыхать на море

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Самолет Росгвардии доставил третью группу детей из района наводнения в Иркутской области на отдых в Анапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Самолет войск национальной гвардии Российской Федерации совершил третий специальный рейс с детьми из Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Он доставил в международный аэропорт Анапы "Витязево" детей из подтопленных районов Иркутской области", - рассказал собеседник агентства.
Дети от 9 до 16 лет пробудут на море три недели, их сопровождает психолог Росгвардии.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски восьми человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.