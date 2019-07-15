Третья группа детей из Иркутской области прилетела отдыхать на море

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Самолет Росгвардии доставил третью группу детей из района наводнения в Иркутской области на отдых в Анапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Самолет войск национальной гвардии Российской Федерации совершил третий специальный рейс с детьми из Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Он доставил в международный аэропорт Анапы "Витязево" детей из подтопленных районов Иркутской области", - рассказал собеседник агентства.

Дети от 9 до 16 лет пробудут на море три недели, их сопровождает психолог Росгвардии.