Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:19Z
https://ria.ru/20190715/1556538908.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155653/87/1556538704_0:282:3139:2047_1036x0_80_0_0_2faef8a2a6d29d94a09bf6b6fde5d1fd.jpg
РИА Новости

Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах

Вчера, 15:19
225
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
ГОРКИ, 15 июл - РИА Новости. В ряде регионов России наблюдаются риски того, что для строек в рамках реализации национальных проектов может не хватить рабочих рук, нужны меры для предотвращения этого в перспективе, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук, это касается и крупных строек", - заявил Медведев в понедельник на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона Российский в Ставрополе. 12 июля 2019
12 июля, 16:13
Медведев: нацпроекты помогут строить школы и больницы в малых селениях
"Такие риски, в общем, всегда были, но сейчас нужно принять ряд мер, чтобы этого не произошло на перспективу. Нужно будет подготовить соответствующие предложения", - продолжил премьер.
При этом, подчеркнул он, нужно не только просчитывать риски и реагировать на них, но и уделять внимание контролю за принимаемыми решениями.
Глава кабмина отметил, что участники нынешнего заседания также обсудят, чего удалось достичь в плане обеспечения потребностей строительного и транспортного комплекса в материалах и оборудовании для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации.
"В частности, речь идет о создании схемы доставки ресурсов до стройплощадок. Это важно, поскольку транспортная составляющая играет чуть ли не ключевую роль в ходе ценообразования на стройматериалы. Также посмотрим, как готовятся предложения по организации битумных хранилищ. Это необходимо, чтобы цены на важнейшие стройматериалы не подскакивали в сезон активизации дорожных работ", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
3 июля, 18:14
Путин обсудил с правительством нацпроекты
Медведев указал, что нужно также определить в целом потребности и по битуму, и по щебню с учетом периодов пикового спроса на эти материалы. Премьер упомянул, что в ходе недавнего совещания по этим вопросам, проведенного им на Ставрополье, участники договорились выработать меры, призванные не допустить спекулятивного разгона цен.
"Также сегодня поговорим чуть побольше об оптимизации проектной работы. Мы усиливаем проектные комитеты, которыми руководят вице-премьеры, чтобы упростить процедуры. Сегодня обсудим некоторые новые инициативы по наделению их дополнительными правами и обязанностями, чтобы каждый комитет мог принимать самостоятельно решения, способы достижения поставленных целей определять, но в то же время нес за них полноценную ответственность. Но при этом само целеполагание, конечно, остается в компетенции совета при президенте и нашего президиума", - заключил он.
020014
Обсудить 2
Правительство РоссииДмитрий МедведевЭкономика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 15 июля 2019
Медведев рассказал о выполнении поручений в рамках реализации нацпроектов
РИА
Новости
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия предложила Саудовской Аравии новый проект АЭС
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении акцизов на вино
LIVE: Заседание суда по делу Кирилла Вышинского в Киеве
Суд по делу Кирилла Вышинского. Онлайн-репортаж
Лента
новостей
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
СМИ узнали о предложении продлить заморозку накопительной части пенсий
Эксперты считают неправильным оценивать стоимость рубля в бигмаках
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам
Прокуроры оценят использование бюджетных денег после паводка в Приангарье
Клубника, выращенная в питомнике
Комитет Госдумы поддержал проект о снижении НДС до 10% на фрукты и ягоды
Полет космической обсерватории Спектр-РГ по орбите сняли с Земли
Опубликовано видео полета космической обсерватории "Спектр-РГ" по орбите
Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету
Логотип холдинга Вертолеты России
Эр-Рияд обсуждает с "Вертолетами России" технологическое партнерство
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин поддержал необходимость поправки в закон о развитии малого бизнеса
Каменная волна Аризоны
Ученые раскрыли тайну появления "подземного океана" в недрах Земли
Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента с Як-42 в Саратове
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния