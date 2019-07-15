Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах

ГОРКИ, 15 июл - РИА Новости. В ряде регионов России наблюдаются риски того, что для строек в рамках реализации национальных проектов может не хватить рабочих рук, нужны меры для предотвращения этого в перспективе, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук, это касается и крупных строек", - заявил Медведев в понедельник на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Такие риски, в общем, всегда были, но сейчас нужно принять ряд мер, чтобы этого не произошло на перспективу. Нужно будет подготовить соответствующие предложения", - продолжил премьер.
При этом, подчеркнул он, нужно не только просчитывать риски и реагировать на них, но и уделять внимание контролю за принимаемыми решениями.
Глава кабмина отметил, что участники нынешнего заседания также обсудят, чего удалось достичь в плане обеспечения потребностей строительного и транспортного комплекса в материалах и оборудовании для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации.
"В частности, речь идет о создании схемы доставки ресурсов до стройплощадок. Это важно, поскольку транспортная составляющая играет чуть ли не ключевую роль в ходе ценообразования на стройматериалы. Также посмотрим, как готовятся предложения по организации битумных хранилищ. Это необходимо, чтобы цены на важнейшие стройматериалы не подскакивали в сезон активизации дорожных работ", - пояснил он.
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Медведев указал, что нужно также определить в целом потребности и по битуму, и по щебню с учетом периодов пикового спроса на эти материалы. Премьер упомянул, что в ходе недавнего совещания по этим вопросам, проведенного им на Ставрополье, участники договорились выработать меры, призванные не допустить спекулятивного разгона цен.
"Также сегодня поговорим чуть побольше об оптимизации проектной работы. Мы усиливаем проектные комитеты, которыми руководят вице-премьеры, чтобы упростить процедуры. Сегодня обсудим некоторые новые инициативы по наделению их дополнительными правами и обязанностями, чтобы каждый комитет мог принимать самостоятельно решения, способы достижения поставленных целей определять, но в то же время нес за них полноценную ответственность. Но при этом само целеполагание, конечно, остается в компетенции совета при президенте и нашего президиума", - заключил он.