Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах

ГОРКИ, 15 июл - РИА Новости. В ряде регионов России наблюдаются риски того, что для строек в рамках реализации национальных проектов может не хватить рабочих рук, нужны меры для предотвращения этого в перспективе, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук, это касается и крупных строек", - заявил Медведев в понедельник на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Такие риски, в общем, всегда были, но сейчас нужно принять ряд мер, чтобы этого не произошло на перспективу. Нужно будет подготовить соответствующие предложения", - продолжил премьер.

При этом, подчеркнул он, нужно не только просчитывать риски и реагировать на них, но и уделять внимание контролю за принимаемыми решениями.

Глава кабмина отметил, что участники нынешнего заседания также обсудят, чего удалось достичь в плане обеспечения потребностей строительного и транспортного комплекса в материалах и оборудовании для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации.

"В частности, речь идет о создании схемы доставки ресурсов до стройплощадок. Это важно, поскольку транспортная составляющая играет чуть ли не ключевую роль в ходе ценообразования на стройматериалы. Также посмотрим, как готовятся предложения по организации битумных хранилищ. Это необходимо, чтобы цены на важнейшие стройматериалы не подскакивали в сезон активизации дорожных работ", - пояснил он.

Медведев указал, что нужно также определить в целом потребности и по битуму, и по щебню с учетом периодов пикового спроса на эти материалы. Премьер упомянул, что в ходе недавнего совещания по этим вопросам, проведенного им на Ставрополье, участники договорились выработать меры, призванные не допустить спекулятивного разгона цен.