В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек

Ранее сообщалось о восьми погибших, включая семерых военных. В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.

Всего после аварии под обломками здания оказались блокированы порядка 60 человек. Операция по их спасению продолжалась почти сутки. Большинство пострадавших - 42 человека - удалось извлечь из-под завалов живыми.

Привлеченные к операции специалисты указывали на ненадежность фундамента, который со временем привел к образованию трещин в стенах закусочной. Грозовые ливни, продолжающиеся в Химачал-Прадеше несколько дней, лишь усугубили эту проблему, что в конечном счете привело к человеческим жертвам.