В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек, в том числе 13 военнослужащих армии Индии, погибли в результате обрушения пятиэтажного здания в северном штате Химачал-Прадеш, пишет в понедельник газета Tribune.
Ранее сообщалось о восьми погибших, включая семерых военных. В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.
हिमाचल प्रदेशात सोलन जिल्हयात इमारत कोसळून झालेल्या अपघातातल्या मृतांची संख्या १४ वर, बचावकार्य सुरु.@DDNewsHindi @DDNewsLive #HimachalPradesh pic.twitter.com/nEBZu6C0qw— सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) 15 июля 2019 г.
Всего после аварии под обломками здания оказались блокированы порядка 60 человек. Операция по их спасению продолжалась почти сутки. Большинство пострадавших - 42 человека - удалось извлечь из-под завалов живыми.
Привлеченные к операции специалисты указывали на ненадежность фундамента, который со временем привел к образованию трещин в стенах закусочной. Грозовые ливни, продолжающиеся в Химачал-Прадеше несколько дней, лишь усугубили эту проблему, что в конечном счете привело к человеческим жертвам.