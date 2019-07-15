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РИА Новости

В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек

Вчера, 15:05
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек, в том числе 13 военнослужащих армии Индии, погибли в результате обрушения пятиэтажного здания в северном штате Химачал-Прадеш, пишет в понедельник газета Tribune.
Ранее сообщалось о восьми погибших, включая семерых военных. В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.
Всего после аварии под обломками здания оказались блокированы порядка 60 человек. Операция по их спасению продолжалась почти сутки. Большинство пострадавших - 42 человека - удалось извлечь из-под завалов живыми.
Привлеченные к операции специалисты указывали на ненадежность фундамента, который со временем привел к образованию трещин в стенах закусочной. Грозовые ливни, продолжающиеся в Химачал-Прадеше несколько дней, лишь усугубили эту проблему, что в конечном счете привело к человеческим жертвам.
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Химачал-ПрадешИндияВ мире
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