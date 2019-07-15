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В городском округе Мытищи Московской области к 2021 году построят школу

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчащийся
Учащийся
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Образовательное учреждение на 600 мест построят к 2021 году в подмосковном городском округе Мытищи рядом с деревней Болтино, говорится в пресс-релизе министерство жилищной политики Московской области.
"Согласно проектной документации, в школе будет обучаться 22 класса с наполняемостью 28 человек с первого по девятый классы и 24 человека в 10-11 классах. Режим обучения также предполагает возможность проведения внешкольных занятий", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что школа будет построена к 2021 году в рамках комплексной застройки территории. Образовательное учреждение будет граничить с детским садом на 225 мест и территорией жилой застройки.
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