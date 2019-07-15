В городском округе Мытищи Московской области к 2021 году построят школу

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Образовательное учреждение на 600 мест построят к 2021 году в подмосковном городском округе Мытищи рядом с деревней Болтино, говорится в пресс-релизе министерство жилищной политики Московской области.

"Согласно проектной документации, в школе будет обучаться 22 класса с наполняемостью 28 человек с первого по девятый классы и 24 человека в 10-11 классах. Режим обучения также предполагает возможность проведения внешкольных занятий", - подчеркивается в сообщении.