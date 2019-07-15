Астрономы впервые сфотографировали "пропеллер" микроквазара

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Телескоп ALMA впервые получил детальные снимки пучков материи, которые "выплевывает" один из самых загадочных объектов Галактики, микроквазар SS 433. Наблюдения за ним помогли понять, почему его выбросы остаются горячими на столь большом расстоянии от черной дыры, отмечает . Телескоп ALMA впервые получил детальные снимки пучков материи, которые "выплевывает" один из самых загадочных объектов Галактики, микроквазар SS 433. Наблюдения за ним помогли понять, почему его выбросы остаются горячими на столь большом расстоянии от черной дыры, отмечает сайт Европейской южной обсерватории.

"Этот объект был открыт сорок лет назад, и почти сразу ученые обнаружили, что он вырабатывает джеты - узкие пучки плазмы, разогретые до сверхвысоких температур. Все это время мы не знали, почему эти выбросы оставались горячими на столь большом расстоянии от черной дыры", — рассказывает Анита Ричардс (Anita Richards) из Манчестерского университета (Великобритания).

Микроквазары представляют собой один из самых редких типов объектов во Вселенной. Они возникают в двойных звездных системах, куда входит относительно большая и короткоживущая звезда и ее менее крупный компаньон.

Когда большая "сестра" исчерпывает запасы ядерного горючего и взрывается в виде сверхновой, на ее месте возникает нейтронная звезда или черная дыра. Она начинает "воровать" материю у своего соседа и выбрасывает часть ее в виде раскаленной струи газа, движущейся с околосветовой скоростью.

На настоящий момент ученые нашли лишь примерно два десятка микроквазаров в нашей Галактике, и ни одного — за ее пределами. В июне 2015 года внезапно пробудился один из самых известных объектов такого рода – система V404 в созвездии Лебедя, находившаяся в "спячке" до этого момента на протяжении более 26 лет.

Наблюдения за ним показали, что проснувшаяся черная дыра начала вырабатывать огромные количества антиматерии. Это объяснило одну из главных загадок Млечного Пути – избыток определенных типов гамма-излучения, и заставило ученых еще активнее интересоваться подобными миниатюрными подобиями огромных "гаргантюа" в центрах далеких галактик.

Ричардс и ее коллеги раскрыли еще одну тайну микроквазаров - необычно большую длину их джетов, получив первые детальные снимки этих структур при помощи микроволновой обсерватории ALMA.

Этот телескоп обладает невероятно большой чувствительностью и разрешающей способностью, что позволило ученым получить детальные снимки "хвостов" SS 433 и рассмотреть их структуру. Оказалось, что оба выброса этого микроквазара были заплетены в своеобразные спиралевидные структуры, похожие на то, как пропеллер заплетает струи воздуха. Их длина была огромной, примерно в пять тысяч раз больше, чем размеры Солнечной системы.

Это открытие не стало неожиданностью для ученых, так как на это указывали наблюдения, проведенные при помощи других радиотелескопов, а также результаты теоретических расчетов. С другой стороны, ученые смогли впервые проследить за структурой магнитного поля в окрестностях джетов и скоростью движения газа в них, что раскрыло причину того, почему они загадочно долго не остывали.

Как оказалось, магнитное поле джета далеко не всегда совпадало с тем, в какую сторону был направлен выброс плазмы. Это, вкупе со спиралевидной формой этих пучков, указало на то, что SS 433, скорее всего, "выплевывает" материю не постоянно, а порциями. Эти плазменные "пули", или "болиды", как назвали их сами астрофизики, периодически сталкиваются друг с другом, что тормозит их и разогревает весь джет в целом.