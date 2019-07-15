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РИА Новости

В Хабаровском крае яхта с шестью людьми на борту получила повреждение

Вчера, 14:14
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ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Яхта, на борту которой находятся шесть человек, села на мель в Амурском лимане, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
"В районе мыса Пуир Николаевского района, по предварительным данным, села на мель яхта, на которой, предположительно, находится шесть человек. Судно получило повреждения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для оказания им помощи направлены два рыболовецких катера коммерческой компании, которые доберутся до места происшествия за несколько часов.
Он отметил, что информации о том, насколько серьезны повреждения яхты, нет.
2 июля, 12:50
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