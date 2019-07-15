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РИА Новости

В МИД Южной Осетии заявили, что она никогда больше не будет частью Грузии

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Последние события в Грузии говорят о том, что привычной для всех советских людей "солнечной Грузии" больше нет, она закончилась в 1990 году с приходом к власти новых грузинских националистов, заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в интервью РИА Новости. В этой связи даже скептикам должно стать понятным, что Южная Осетия больше никогда не станет частью Грузии — республика активно развивает свои внешнеполитические связи и считает свои союзнические отношения с Россией историческим выбором осетинского народа.

"С сожалением и вполне определенно можно сказать одно: привычной для всех советских людей Грузии больше нет, она закончилась в 1990 году с приходом к власти новых грузинских националистов. Нацизм, возведенный Михаилом Саакашвили в ранг государственной политики, принес свои плоды в наши дни. Стереотип под названием "солнечная Грузия", которым пользовались жители СССР и в последние годы граждане России, исчез. Маски сброшены, миф о грузинском гостеприимстве и дружелюбии, созданный большей частью советским кинематографом, развенчан", — заявил Медоев РИА Новости.

В этой связи "теперь даже скептикам стало окончательно ясно, что Южная Осетия никогда больше не будет частью Грузии, нам с нацистами не по пути", считает он.
По словам Медоева, "союзничество с Россией — исторический выбор осетинского народа, и этот выбор имеет глубокие корни и свою богатую историю". "В этом году исполняется 270 лет первому посольству Осетии в Санкт-Петербурге. Именно тогда были заложены основы современных осетино-российских отношений", — напомнил он.
Штаб-квартира ОБСЕ
8 июля, 20:13
МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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МИД Республики Южная ОсетияДмитрий МедоевЮжная ОсетияГрузияВ мире
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