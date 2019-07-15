Москалькова прокомментировала телефонный разговор Путина и Зеленского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что телефонный разговор президентов Украины и РФ дал импульс для ее дальнейшей работы с украинской коллегой Людмилой Денисовой.
Путин и Зеленский провели в четверг первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
"Очень важно, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украина Владимира Зеленского, это определенный импульс для возможности поиска эффективных решений и помощи людям", - сказала Москалькова на брифинге по итогам встречи с украинской коллегой в Киеве, на которой они обсудили механизмы возвращения задержанных россиян и украинцев.