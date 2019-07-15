Москалькова прокомментировала телефонный разговор Путина и Зеленского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что телефонный разговор президентов Украины и РФ дал импульс для ее дальнейшей работы с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Путин и Зеленский провели в четверг первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.