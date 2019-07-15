Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T13:25Z
https://ria.ru/20190715/1556527566.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155195/82/1551958218_0:214:2669:1715_1036x0_80_0_0_a21424ec0a9a95b74a4d7280805e1ed0.jpg
РИА Новости

Москалькова прокомментировала телефонный разговор Путина и Зеленского

Вчера, 13:25
1218
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что телефонный разговор президентов Украины и РФ дал импульс для ее дальнейшей работы с украинской коллегой Людмилой Денисовой.
Путин и Зеленский провели в четверг первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
"Очень важно, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украина Владимира Зеленского, это определенный импульс для возможности поиска эффективных решений и помощи людям", - сказала Москалькова на брифинге по итогам встречи с украинской коллегой в Киеве, на которой они обсудили механизмы возвращения задержанных россиян и украинцев.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Вчера, 13:16
В Киеве завершилась встреча Москальковой и Денисовой
1622004
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРТатьяна МоскальковаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Оппозиция возмущена поведением Зеленского после ЧП у здания "112. Украина"
РИА
Новости
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
В Киеве завершилась встреча Москальковой и Денисовой
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СПЧ попросил ГП проверить разрешения на прокладку "Северного потока — 2"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова рассказала о договоренностях по обмену списками задержанных
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
В МИД Южной Осетии заявили, что она никогда больше не будет частью Грузии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии Народный фронт в Киеве
Аваков раскритиковал решение итальянского суда по экс-бойцу Нацгвардии
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Список россиян для обмена с Киевом включает 50 человек, заявила Москалькова
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния