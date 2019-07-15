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РИА Новости

В МИД Испании осудили односторонние меры США из-за сотрудничества с Ираном

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. ЕС выступает против экстерриториальной юрисдикции США в отношении компаний, которые сотрудничают с Ираном, заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
"Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, чтобы не было экономической блокады Ирана, чтобы европейские компании могли продолжать там работать. Это сложно, очень сложно. Потому что применение США законов в экстерриториальном порядке - в таком виде, который мы также не признаем - создает сложности для всех компаний. Был создан финансовый инструмент, в котором будет участвовать Испания, чтобы позволить европейским компаниям работать с Ираном", - заявил журналистам Боррель, выдвинутый кандидатом на пост высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
Он вновь заверил, что ЕС делает "все возможное, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном". "Для этого крайне важно сотрудничество Ирана, который до сих пор его (соглашение) выполнял, и мы настаиваем, чтобы он продолжал его выполнять... Для нас ядерное соглашение с Ираном принципиально важное. Мы сделаем все возможное, чтобы его сохранить, зная, насколько это сложно из-за отношения США", - добавил и.о. министра перед началом заседания глав МИД ЕС.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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В годовщину выхода США из СВПД Иран объявил о прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств.
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеЖозеп БоррельВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзМИД Испании‎ИранСШАИспанияВ мире
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