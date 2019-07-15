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РИА Новости

СК запустил проект "Районный следователь" для рассказа о своих сотрудниках

Вчера, 12:36
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, СК РФ запустил всероссийский проект "Районный следователь", чтобы рассказать о своих сотрудниках во всех регионах РФ, сообщается на сайте СК.
"Цель творческого проекта – рассказать о буднях сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, работающих "на земле" в небольших городах, поселках, селах, населенных пунктах. …Среди героев проекта также много специалистов, которые вернулись работать в родные места. Они хотят бороться за справедливость и защищать людей там, где прошло их детство, где живут их родные", - говорится в сообщении.
Предполагается, что проект позволит увидеть, как сотрудники СК работают в самых отдаленных уголках России. Каждый очерк в проекте представляет собой рассказ о судьбе одного районного следователя, истории из его работы и жизни.
"Инициируя данный проект, Следственный комитет РФ надеется, что как можно больше молодых следователей, выпускников вузов захочет окунуться в локальную службу, проявить себя, в том числе на родной земле", - добавляют в СК.
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