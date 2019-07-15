К юбилею Победы подготовят обращение лидеров стран СНГ

МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Эксперты стран СНГ готовят текст обращения лидеров государств в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Исполкома содружества.

По ее данным, 15 – 16 июля 2019 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов обращения глав государств-участников Содружества независимых государств к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

"В проекте обращения говорится, в частности, что победа в Великой Отечественной войне... символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества", - пояснили в пресс-службе.

По ее информации, в документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом. В нем также отдается дань памяти павшим и выражается благодарность живым – как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

В пресс-службе подчеркнули, что "в проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма".