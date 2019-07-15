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РИА Новости

К юбилею Победы подготовят обращение лидеров стран СНГ

Вчера, 12:33
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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Эксперты стран СНГ готовят текст обращения лидеров государств в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Исполкома содружества.
По ее данным, 15 – 16 июля 2019 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов обращения глав государств-участников Содружества независимых государств к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
"В проекте обращения говорится, в частности, что победа в Великой Отечественной войне... символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества", - пояснили в пресс-службе.
По ее информации, в документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом. В нем также отдается дань памяти павшим и выражается благодарность живым – как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.
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В пресс-службе подчеркнули, что "в проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма".
"Подчеркивается ведущая роль Организации объединенных наций в деле поддержания мира и призывается к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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