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РИА Новости

Для расследования крушения дельталета в Тверской области создали комиссию

Вчера, 12:28
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте комитета.
Утром в воскресенье вблизи деревни Киселево Тверской области упал дельталет, двое находившихся на борту мужчин скончались. После этого следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть.
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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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Тверская областьПроисшествия
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