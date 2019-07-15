Для расследования крушения дельталета в Тверской области создали комиссию

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте комитета.
Утром в воскресенье вблизи деревни Киселево Тверской области упал дельталет, двое находившихся на борту мужчин скончались. После этого следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.