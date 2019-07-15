Южнокорейский туроператор дал рекомендации для поездок россиян в страну

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российским туристам, направляющимся в Республику Корея, необходимо иметь при себе программу поездки, бронь гостиницы, обратный билет и выписку с банковского счета, чтобы избежать проблем с пересечением границы, рассказал РИА Новости представитель южнокорейского туроператора US Travel в России Руслан Маслов.

Ранее российское посольство в Сеуле сообщало, что 13 июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан. При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в страну. Как позже уточнила дипмиссия, в страну не смогли попасть 26 россиян, 15 июля они покинули Южную Корею.

"Еще года два назад "Аэрофлот" выпустил памятку для туристов, которые едут в Южную Корею, с тем, чтобы они имели собой программу поездки, ваучер от принимающей компании, бронь гостиницы, не забронированный, а уже купленный обратный билет и желательно выписку с банковского счета", - заявил представитель компании.

Дополнительным фактором, который может вызвать обеспокоенность у южнокорейских властей, является азиатская внешность - так как она позволит въезжающим при желании легко затеряться в стране. Кроме того, подозрения может вызвать "чистый" загранпаспорт - отсутствие поездок в страны Шенгенской зоны или виз в популярные у туристов страны Азии.

Как отметил Маслов, важно помнить, что безвизовый режим въезда в Южную Корею предусмотрен для россиян, отправляющихся в страну именно с туристической целью.

"Когда спрашивают, зачем вы приехали в Южную Корею, отвечают, что приехали к друзьям, с деловой целью. То есть озвучивают цели, отличные от той цели визита, для которой виза не нужна – то есть непосредственно туризма. Корейцы достаточно большие формалисты: если цель визита не соответствует туризму, то они, задав еще пару наводящих вопросов, делают вывод о том, что человек не является туристом, и соответственно отправляют его обратно", - пояснил он.