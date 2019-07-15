В Приэльбрусье два альпиниста сорвались с горы

НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались на высоте 3,6 тысячи метров во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, им на помощь вышли спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 11.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су на высоте 3,6 тысячи метров сорвались два альпиниста. По предварительным данным, оба спортсмена живы, один из них получил травмы", - сказал собеседник агентства.