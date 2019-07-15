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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки "Лужники"
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Теплая погода с температурой 22-23 градуса ожидает москвичей на этой неделе, в среду воздух в столице прогреется до 25 градусов, при этом всю неделю возможны дожди, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что характер погоды всю неделю будет меняться, будет более облачно, чем сейчас, и с большим количеством дождей. В понедельник москвичей ожидает переменная облачность, местами будет небольшой дождь, и хотя выпадет незначительное количество осадков, воздух будет достаточно влажным.
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"В последующие дни, в ночь на вторник кратковременный дождь лишь местами, а уже днем во вторник с приближением южного циклона количество осадков увеличится, погода будет более облачная. Фон температуры существенно не изменится. Минимальная ночная температура в Москве 11-13, завтра днем в Москве, как и сегодня, 20-22 градуса", - отметила Позднякова.
Она добавила, что 17 и 18 июля столица попадет под влияние южного циклона, который принесет больше дождей.
"Температура в ночные часы не изменится, дневная температура в среду 23-25, в четверг, за счет того, что будет больше дождя, температура будет на пару градусов ниже, то есть не выше 23 градусов в городе", - сказала Позднякова.
Южный циклон, помимо дождей, может сопровождаться и грозами.
"Поскольку южный циклон, он достаточно энергетически мощный, и облачность будет развиваться до значительных высот, поэтому грозы с этим процессом не исключены", - сказала Позднякова.
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Также она отметила, что в пятницу и субботу будет поступать более холодный воздух, но за счет того, что будет меньше дождя и больше солнца, температура в пятницу-субботу останется на уровне 22-23 градусов. По словам Поздняковой, это практически климатическая норма для этих чисел июля.
Синоптик также отметила, что всю неделю ветер будет примерно на одном уровне - до 5-10 метров в секунду.
"С приближением циклона ветер будет усиливаться, но пока что, на неделе сильнее, чем 5-10 метров в секунду ветер не прогнозируется", - сказала Позднякова.
Метеоролог также отметила, что атмосферное давление на протяжении всей недели будет меняться мало и останется на уровне 744-745 миллиметров ртутного столба.
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