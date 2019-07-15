СК завел дело после гибели при пожаре троих детей в доме в Подмосковье

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели при пожаре пяти человек, в том числе троих детей, в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области.

"Возбуждено уголовно дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия прибыл исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Александр Иванов, а также криминалисты и следователи.