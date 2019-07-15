Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности

ИРКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова отправили в отставку, сообщил РИА Новости представитель местной думы.

Скандал вокруг него разгорелся на прошлой неделе из-за паводка: в соцсетях появилось видео, на котором спецтехника откачивает воду с якобы дачи мэра. СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями, а "Единая Россия" исключила Худоногова из партии "за дискредитацию".

Как сообщил собеседник агентства, мэр подал заявление об отставке по состоянию здоровья.

"Двенадцатого июля состоялось заседание, на котором присутствовали 17 депутатов из 19. За отставку проголосовали 14, еще три человека воздержались", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что подготовка к выборам нового главы займет не менее полугода — они могут состояться в конце декабря.

Как рассказали РИА Новости в мэрии Нижнеудинского района, обязанности главы администрации исполняет первый заместитель мэра Александр Архангельский.

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Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

Сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек. Общее число пострадавших превысило 37 тысяч, почти 500 человек находятся в больницах.

Сейчас все реки в Иркутской области вернулись в свои русла. Специальные службы и военные восстанавливают дома и дороги, разбирают завалы. Однако, по заключению комиссии, 3,5 тысячи жилых домов ремонту не подлежат.