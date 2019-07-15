В Бурятии назвали причину пожара, угрожавшего детскому лагерю

КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. Поджог стал причиной пожара, из-за которого в Иволгинском районе Бурятии из санатория эвакуировали детей, сообщает пресс-служба республики со ссылкой на зампреда правительства региона Петра Мордовского.

Ранее сообщалось, что свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива. Лес горит в километре от поселка Сотниково - в 15 километрах от Улан-Удэ. По данным РАЛХ, пожар локализован на площади 16 гектаров. Детей разместили в Сотниковской средней школе. Пожар планируется потушить до полудня.

"В 800 метрах от забора мы остановили огонь. Очень большой объём сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге", - цитирует пресс-служба Мордовского.

В пресс-службе сообщили, что полиция ищет виновника пожара.