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РИА Новости

В Бурятии назвали причину пожара, угрожавшего детскому лагерю

Вчера, 06:43
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КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. Поджог стал причиной пожара, из-за которого в Иволгинском районе Бурятии из санатория эвакуировали детей, сообщает пресс-служба республики со ссылкой на зампреда правительства региона Петра Мордовского.
Ранее сообщалось, что свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива. Лес горит в километре от поселка Сотниково - в 15 километрах от Улан-Удэ. По данным РАЛХ, пожар локализован на площади 16 гектаров. Детей разместили в Сотниковской средней школе. Пожар планируется потушить до полудня.
"В 800 метрах от забора мы остановили огонь. Очень большой объём сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге", - цитирует пресс-служба Мордовского.
В пресс-службе сообщили, что полиция ищет виновника пожара.
В республике действует особый противопожарный режим, в Северо-Байкальском районе и Забайкальском нацпарке введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.
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