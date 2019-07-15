Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Миссия Италии и Великобритании выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Россией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил " Миссия Италии и Великобритании выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Россией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил " Красная звезда ".

"С 15 по 19 июля 2019 года в рамках реализации международного договора по Открытому небу миссия Италии и Великобритании выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией группы государств – участников республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолёте наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка", - сказал Рыжков.

Он добавил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Рыжков рассказал, что самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Он пояснил, что самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором также приняли участие специалисты из России.

Россия в это же время проведет наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Италией. "Он будет выполняться с аэродрома открытого неба "Чампино". Максимальная дальность полёта составит 2015 километров", - сказал Рыжков.