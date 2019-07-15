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РИА Новости

Ученые рассказали, почему люди должны начать есть насекомых

Вчера, 07:00
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© Фото : ФАОПродавец съедобных насекомых не рынке
Продавец съедобных насекомых не рынке
© Фото : ФАО
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Диетологи обнаружили большие количества антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых. Это сделает их не только питательной, но и более полезной заменой мяса, пишут ученые в журнале Frontiers in Nutrition.

"Все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки. При этом никто не проверял, смогут ли они заменить апельсиновый сок и оливковое масло, а также другие источники важнейших антиоксидантов", — рассказывает Мауро Серафини (Mauro Serafini) из университета Терамо (Италия).

Насекомые и прочие членистоногие существа — одни из самых древних и успешных классов беспозвоночных существ на Земле. Их первые представители появились в толще первичного океана Земли около 400 миллионов лет назад, и они достаточно долго доминировали как в море, так и на суше, куда они выбрались первыми среди всех многоклеточных животных.
Сегодня на Земле живет около десяти миллионов видов насекомых, присутствующих на всех континентах планеты и занимающих почти все экологические ниши и среды обитания. Их совокупная масса, по последним оценкам исследователей, примерно в 17 раз выше, чем у всех людей на Земле, и в восемь раз выше, чем у всех коров и свиней.
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"Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляет насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно для них самих, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы", — продолжает ученый.

Серафини и его коллеги попытались найти подобный очевидный плюс у диеты, состоящей из насекомых, изучив, какие полезные вещества содержат многие популярные виды "съедобных" беспозвоночных существ, популярных в странах Юго-Восточной Азии. В их число попали не только кузнечики, муравьи и прочие распространенные насекомые, но и экзотические существа — тарантулы, скорпионы и водомерки.
Ученые оценили полезность каждого подобного "блюда", убрав крылья и другие несъедобные части тела насекомых и пауков и размолов их тела. Подобные порошки ученые растворяли в жире или воде и измеряли, как много антиоксидантов они содержат.
Оказалось, что разные виды насекомых и прочих беспозвоночных, несмотря на схожую калорийность, очень сильно различались в этом отношении. К примеру, тарантулы и скорпионы, несмотря на их популярность в Таиланде и прочих странах Индокитая, почти не содержали в себе веществ, подавляющих опасные реакции в клетках человека.
С другой стороны, обычные кузнечики, муравьи, а также цикады, гусеницы шелкопряда и африканских бабочек оказались невероятно полезными. Они содержали в себе в два раза больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок и оливковое масло.
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Даже если уравнять их с соком по количеству воды, блюда из насекомых, как отмечает Серафини, все равно будут содержать в себе сопоставимые количества витамина C, полифенолов и прочих антиоксидантов.
С другой стороны, ученый признает, что природа этих молекул пока детально не изучена, что не позволяет сказать, насколько активно они будут всасываться в кишечнике и будут ли они проникать внутрь клеток человека. Как надеются исследователи, опыты на животных и эксперименты с участием добровольцев помогут им найти ответ на этот вопрос.
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глобальное потеплениеклиматОткрытия - РИА НаукаРИА Наука
Популярные комментарии
Всю статью можно и не читать. Сразу становится понятно, что можем скоро перейти есть кузнечиков. Они будут как бесплатная еда. Сначала это приготовить в депутатскую столовую.
15 июля, 07:58
Вячеслав Гаджиев
2440003
"... Дорогая, я приглашаю тебя ресторан...Сачок не забудь." Совсем сбрендили эти "ученые". Нравится - ешьте сами, домашние будут в восторге....
15 июля, 07:28
Ирина Фокеева
1430001
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