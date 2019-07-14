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РИА Новости

Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами

Вчера, 23:57
19262
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время участия в экологическом проекте "Полет надежды"
Владимир Путин во время участия в экологическом проекте Полет надежды
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время участия в экологическом проекте "Полет надежды". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин погиб при жесткой посадке вертолета в Подмосковье, сообщили РИА Новости первый вице-президент организации Сергей Минигулов и ответственный секретарь Анна Зверева.
Ранее представитель регионального главка МЧС рассказал агентству, что возле деревни Барская жестко сел вертолет Robinson, по предварительным данным, два человека погибли.
"К сожалению, сегодня для нас произошла очень большая трагедия. Несколько часов назад упал вертолет Robinson, погиб наш президент Игорь Валентинович Никитин", - рассказал Минигулов.
Он также напомнил, что Никитин учил президента России Владимира Путина летать на дельталете во время проекта со стерхами. В 2012 году Путин на дельтаплане стал "вожаком" стаи стерхов в рамках программы восстановления их популяции.
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Владимир ПутинМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"...погиб при жесткой посадке вертолета в Подмосковье...". Вон она - откуда "перья"... Тем более... Таких летчиков нам не надо...
15 июля, 00:31
Иван Добрый
2300211
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