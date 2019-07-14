Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин погиб при жесткой посадке вертолета в Подмосковье, сообщили РИА Новости первый вице-президент организации Сергей Минигулов и ответственный секретарь Анна Зверева.

"К сожалению, сегодня для нас произошла очень большая трагедия. Несколько часов назад упал вертолет Robinson, погиб наш президент Игорь Валентинович Никитин", - рассказал Минигулов.

Он также напомнил, что Никитин учил президента России Владимира Путина летать на дельталете во время проекта со стерхами. В 2012 году Путин на дельтаплане стал "вожаком" стаи стерхов в рамках программы восстановления их популяции.