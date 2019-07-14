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2019-07-14T23:51Z
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РИА Новости

В Башкирии число пострадавших в ДТП с автобусом достигло 15 человек

Вчера, 23:51
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УФА, 14 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии, находятся в больнице, остальных отпустили после осмотра, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Ранее сообщалось о шести погибших и 13 пострадавших.
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"Итого в результате ДТП погибло шесть человек, пострадало 15 человек, они доставлены в городские больницы, в том числе один ребенок",- сообщили агентству в МЧС по республике.
По данным ведомства, ещё 16 человек после осмотра доставлены в пункт временного размещения, три человека, из них один ребенок, добрались самостоятельно на попутном транспорте в 22 больницу Уфы, их отпустили на амбулаторное лечение.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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