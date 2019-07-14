В Башкирии число пострадавших в ДТП с автобусом достигло 15 человек

УФА, 14 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии, находятся в больнице, остальных отпустили после осмотра, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Ранее сообщалось о шести погибших и 13 пострадавших.
"Итого в результате ДТП погибло шесть человек, пострадало 15 человек, они доставлены в городские больницы, в том числе один ребенок",- сообщили агентству в МЧС по республике.
По данным ведомства, ещё 16 человек после осмотра доставлены в пункт временного размещения, три человека, из них один ребенок, добрались самостоятельно на попутном транспорте в 22 больницу Уфы, их отпустили на амбулаторное лечение.