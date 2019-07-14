Эксперт: задержание участников митинга у Мосгоризберкома было законным

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Задержания участников несанкционированной встречи оппозиционных кандиатов в депутаты в Мосгордуму с избирателями, которая прошла в субботу в центре Москвы в Новопушкинском сквере, были проведены в рамках закона после провокаций со стороны участников митинга. Об этом сообщил РИА Новости Марат Баширов, политолог Института коммуникационного менеджмента.

"В начале акции все было достаточно мирно, но постепенно обстановка начала нагнетаться со стороны участников митинга. Появились призывы ставить палатки, полицейские, обеспечивающие порядок и следившие за безопасностью собравшихся, провоцировались действиями с их стороны. То есть идет полицейский, его захватывают за шею, бьют по лицу. После этого и были проведены задержания", - рассказал Баширов.

По его словам, это совершенно недопустимый формат борьбы за права кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"На мой взгляд, все это выглядит как провокация, откровенное нагнетание ситуации, а не отстаивание своих прав в рамках избирательного законодательства. Бороться надо силами юристов, а не силами толпы", - отметил он.

Эксперт также обратил внимание на малочисленность собравшихся на митинг.

"По сравнению с теми же акциями, которые проводились несколько недель назад в защиту журналиста Ивана Голунова, здесь людей было совсем немного. Это говорит о том, что очень важен повод, по которому проводится митинг. В ситуации с Голуновым люди чувствовали в случившимся социальную несправедливость, примеряли произошедшее на себя, а сегодняшняя акция ни в какое сравнение с теми событиями не идет", - считает он.

Ранее рядом оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, в том числе Константином Янкаускасом, Юлией Галяминой, Дмитрием Гудковым, Иваном Ждановым, Сергеем Митрохиным, Любовью Соболь, Ильей Яшиным, в соцсетях была распространена информация о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". В митинге приняло участие около тысячи человек.