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РИА Новости

Рейс Саратов - Сургут вылетел на резервном борте после инцидента с Як-42

Вчера, 23:22
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САРАТОВ, 14 июл – РИА Новости. Пассажиры рейса Саратов - Сургут компании Utair Cargo, вылет которых в воскресенье задержался более чем на пять часов из-за инцидента с самолетом Як-42 в саратовского аэропорту, улетели на резервном борте, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта назначения.
Ранее в аэропорту Саратова сообщили, что Як-42 компании Utair Cargo (ЗАО "ЮТэйр") рейса Сургут - Саратов в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. По словам представителя экстренных служб региона, самолет не поврежден. Аэропорт Саратова на несколько часов приостанавливал работу. Пассажиры обратного рейса Саратов - Сургут, которым предстояло улететь на этом Як-42, ожидали резервный борт.
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
27 июня, 10:23
"Спасли жизни пассажиров". Авиаэксперт об аварийной посадке Ан-24 В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Два пилота погибли, есть пострадавшие. Ситуация при посадке была крайне сложная, рассказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
"Рейс ПП9723, авиакомпания - TUM (Utair Cargo), статус - в пути, ожидается в 4.20 (2.20 мск)", - говорится в сообщении.
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Як-42СаратовСургутПроисшествия
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