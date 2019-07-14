Рейс Саратов - Сургут вылетел на резервном борте после инцидента с Як-42

САРАТОВ, 14 июл – РИА Новости. Пассажиры рейса Саратов - Сургут компании Utair Cargo, вылет которых в воскресенье задержался более чем на пять часов из-за инцидента с самолетом Як-42 в саратовского аэропорту, улетели на резервном борте, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта назначения.

Ранее в аэропорту Саратова сообщили, что Як-42 компании Utair Cargo (ЗАО "ЮТэйр") рейса Сургут - Саратов в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. По словам представителя экстренных служб региона, самолет не поврежден. Аэропорт Саратова на несколько часов приостанавливал работу. Пассажиры обратного рейса Саратов - Сургут, которым предстояло улететь на этом Як-42, ожидали резервный борт.