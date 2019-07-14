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РИА Новости

В Гонконге одиннадцать полицейских пострадали во время акций протеста

Вчера, 23:20
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© REUTERS / Thomas PeterПолиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
© REUTERS / Thomas Peter
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Столкновения произошли в воскресенье в Гонконге, полиция задержала 37 человек, при этом 11 сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько раз против манифестантов применялся перцовый баллончик, сообщает телеканал RTHK.
По словам свидетелей, примерно с 17 часов (12.00 мск) некоторые участники акции против законопроекта об экстрадиции пытались оттеснить полицейский кордон возле районного спортивного комплекса. Манифестанты заявили, что полиция применила против них перцовый баллончик без предупреждения. Некоторые участники протестов начали строить баррикады. По наблюдениям местной полиции, в сети появилась информация о планах использовать бутылки с зажигательной смесью в ходе протестов.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
2 июля, 14:48
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Вскоре полиция попыталась вытеснить демонстрантов с гонконгских улиц, сотни протестующих отошли к торговому центру New Town Plaza в районе Шатин (Shatin) в Новых Территориях Гонконга. Там и произошли крупные столкновения. Группа участников акции внутри здания принялась колотить полицейских зонтиками, бутылками и другими предметами. Протестующих было значительно больше, и правоохранители были вынуждены отступить, а их попытка использовать перцовый баллончик и дубинки для разгона толпы не удалась. Через некоторое время полицейские перестроились, к ним прибыли подкрепления, и тогда они успешно применили дубинки против манифестантов. В это время другие протестующие с верхних этажей закидывали полицейских подручными предметами.
В результате столкновений полиция задержала 37 участников протестов в районе Шатин – всего 20 мужчин и 17 женщин. Правоохранительные органы сообщили, что 11 сотрудников получили ранения, в том числе двое из них потеряли пальцы. Несколько протестующих также пострадали. Телеканал ссылается на заявление властей, в котором говорится, что некоторые манифестанты перекрыли несколько местных дорог, нападали на сотрудников полиции и нарушали общественный порядок. Их действия власти назвали "незаконными".
Акция протеста в Гонконге
13 июля, 15:56
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе протестов были задержаны более 10 человек, в отношении которых ведется расследование, Кэрри Лэм во вторник вновь подчеркнула, что требования о том, чтобы к задержанным немедленно была применена амнистия, неприемлемы.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
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