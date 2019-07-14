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РИА Новости

МЧС открыло горячую линию по ДТП с автобусом в Башкирии

Вчера, 22:56
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УФА, 14 июл - РИА Новости. МЧС по Башкирии открыло телефон горячей линии для обращения родственников пострадавших при аварии с автобусом, где погибли 6 человек и получили травмы 13, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По последним данным правоохранителей, погибли шесть человек, пострадали 13, среди раненых, по данным минздрава, есть один ребёнок.

"На базе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84", - сообщили агентству в башкирском МЧС.

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ДТП с автобусом в БашкирииМЧСБашкортостанПроисшествия
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