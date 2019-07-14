МЧС открыло горячую линию по ДТП с автобусом в Башкирии

УФА, 14 июл - РИА Новости. МЧС по Башкирии открыло телефон горячей линии для обращения родственников пострадавших при аварии с автобусом, где погибли 6 человек и получили травмы 13, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.