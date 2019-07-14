Автобус, попавший в ДТП в Башкирии, вез туристов из Татарстана

КАЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, являются туристами из Татарстана, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным правоохранителей, погибли шесть человек, пострадали 13, среди раненых, по информации минздрава, есть один ребёнок. Возбуждено уголовное дело.

"Автобус действительно перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны. Президент республики проинформирован о случившемся, им даны соответствующие распоряжения нашим службам", - сказала Галимова.

В частности, по её словам, министерство здравоохранения Татарстана держит ситуацию с пострадавшими под контролем, в случае необходимости готова к работе санитарная авиация.