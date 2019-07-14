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РИА Новости

Автобус, попавший в ДТП в Башкирии, вез туристов из Татарстана

Вчера, 22:53
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
КАЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, являются туристами из Татарстана, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным правоохранителей, погибли шесть человек, пострадали 13, среди раненых, по информации минздрава, есть один ребёнок. Возбуждено уголовное дело.
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"Автобус действительно перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны. Президент республики проинформирован о случившемся, им даны соответствующие распоряжения нашим службам", - сказала Галимова.
В частности, по её словам, министерство здравоохранения Татарстана держит ситуацию с пострадавшими под контролем, в случае необходимости готова к работе санитарная авиация.
По информации Галимовой, все пострадавшие распределены в больницы в различные районы Башкирии.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанТатарстанПроисшествия
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